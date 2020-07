A&M baut Restrukturierungsteam in der Schweiz auf

Alvarez & Marsal will sich europaweit im Restrukturierungsmarkt positionieren. Bis Jahresende wolle man „in allen relevanten europäischen Märkten“ mit „erfahrenen Beratern“ vertreten sein, sagte Paul Kirkbright, Head of EMEA Financial Restructuring Advisory bei A&M.



Erst Ende Mai hatte A&M sein neues Büro in Oslo unter die Führung eines Restrukturierungsspezialisten gestellt. Der dortige Leiter Ole Sivertsen ist Senior Director im europäischen Turnaround- und Restrukturierungsteam.



