Leclanché erleidet Rückschlag bei Restrukturierung

Leclanché hatte kürzlich angekündigt, sich in die beiden unabhängigen operativen Einheiten eTransport Solutions (Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen) und Stationary Storage Solutions (Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz) aufteilen zu wollen. Das Geschäft mit spezialisierten Batteriesystemen sollte verkauft oder in ein Joint Venture mit weiteren Beteiligen überführt werden. Die ersten Feedbacks von Kunden und Marktseite auf diese Strategie waren den Schweizern zufolge positiv.



Wie es mit der Neuausrichtung und der Zusammenarbeit mit Eneris nun im Detail weitergeht, ist offen – gänzlich vom Tisch ist eine Kooperation aber offenbar nicht: „Wir glauben fest an die Zusammenarbeit mit Leclanché zum Aufbau einer fortschrittlichen europäischen Batterieproduktion“, betonte Artur Dela, Präsident der Eneris Gruppe.



Warum die Finanzierungskomponente auf Eis gelegt wurde, führte er nicht näher aus. „Das Darlehensinstrument, das zu einem bestimmten Zeitpunkt des ‚Lock-down‘ gewählt wurde, hat sich als nicht angemessen erwiesen“, heißt es in dem Statement lediglich. Man arbeite jedoch weiter an direkten Investitionen in den Bereichen Industrie, Technologie sowie Forschung und Entwicklung.