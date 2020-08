Debt-Equity-Swap: Der große Tausch

Haben die Gläubiger ihre Forderungen erfolgreich in Anteile gewandelt, hat dies mehrere Effekte: Zum einen können sie an möglichen Erfolgen partizipieren, wenn sich das Unternehmen wieder erholt. Zum zweiten können sie über ihre Anteile aber auch operativen Einfluss nehmen. Doch nicht alle Gläubiger wollen oder dürfen direkt bei Unternehmen einsteigen: „Bei Banken gibt es häufig regulatorische Einschränkungen, was den Tausch von Fremdkapital in Unternehmensanteile betrifft“, sagt Gerber. Zudem hätten sie an direkten Beteiligungen kein allzu großes Interesse, da dies nicht ihr Kerngeschäft sei. „Viele notleidende Kredite werden daher an professionelle Distressed-Debt-Investoren verkauft. Von diesen dürften sich in den kommenden Monaten einige am deutschen Markt in Stellung bringen“, erwartet Gerber.