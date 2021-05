Der Verkauf der Beleuchtungssparte dauerte dagegen länger. Sie war in Produktion und Vertrieb stärker international organisiert. Insbesondere ein Werk in Polen war aufgrund hochmoderner Produktionsanlagen für Investoren interessant. Für die Fortführung der Beleuchtungssparte entwickelten die Sanierungsgeschäftsführer daher länderspezifische Lösungen, die in einem Gesamtkonzept zusammengeführt wurden.



Der Geschäftsbetrieb in Polen wurde schließlich über ein sogenanntes Pre-Pack-Insolvenzverfahren an einen neuen Investor übertragen. Als Pre-Pack-Insolvenz oder vorgefertigte Insolvenz werden Verfahren bezeichnet, bei denen ein Umstrukturierungsplan bereits vereinbart wird, bevor das Unternehmen seine Insolvenz anmeldet. Auch nach der übertragenden Sanierung der Beleuchtungssparte führte das vorherige Management um Thorsten Rehfeldt und Hendrik Schulz das Unternehmen für den neuen Investor fort.