6 Antworten zur Insolvenz in Eigenverwaltung

Das Kernstück des Eigenverwaltungsverfahrens ist der Insolvenzplan. Er dokumentiert, warum das Unternehmen in die Krise gerutscht ist, und er umfasst die Planung, wie es künftig neu aufgestellt werden soll. Über den Insolvenzplan stimmen die Gläubiger ab. In der Praxis geschieht dies in Gläubigergruppen – so können beispielsweise alle ungesicherten Gläubiger eine Gläubigergruppe bilden. „Innerhalb dieser Gruppen muss die Mehrheit der Gläubiger für das Konzept stimmen, und es müssen innerhalb einer Gruppe so viele Gläubiger zugestimmt haben, dass auf sie auch die Mehrheit der Forderungen entfällt“, erklärt Buchalik. Zudem muss auch die Mehrheit der Gläubigergruppen zustimmen.