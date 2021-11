Streit um Insolvenzverfahren bei Eyemaxx

Was sich angedeutet hatte, wurde Ende vergangener Woche Fakt: Eyemaxx ist umgekippt, der Immobilienentwickler meldete am Donnerstag Insolvenz an. Konkret hat das Aschaffenburger Unternehmen Insolvenz ohne Eigenverwaltung beantragt – beim Landesgericht Korneuburg in Österreich. Das bringt nun die Anleihegläubiger auf die Barrikaden, die zum juristischen Gegenschlag ausholen.