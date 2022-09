Läuft alles wieder rund bei Siemens Energy? In dieser Woche gab es immerhin gleich einige gute Nachrichten. So wurde zum einen bekannt, dass der Produzent von Gaskraftwerken und Windturbinen wieder in den Dax40 zurückkehrt. Zum anderen sammelt der Konzern benötigtes Geld für die Finanzierung der Komplettübernahme der Gamesa-Tochter ein – und kommt der Machtübernahme bei der kriselnden Tochter einen wichtigen Schritt näher.

Doch der Schein trügt: Es gibt noch zahlreiche Hürden bei dem kriselnden Unternehmen – und nur einen echten Hoffnungsträger.