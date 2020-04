Bodo Uebber geht zu Evercore

Kein Ruhestand für Bodo Uebber: Knapp ein Jahr nach seinem Abgang als CFO beim Daimler-Konzern ist Uebber jetzt zum neuen Chefaufseher der deutschen Tochter der US-Investmentbank Evercore ernannt worden. Wie Evercore am heutigen Montag mitteilte, werde der 60-jährige Finanzmanager in seiner neuen Rolle künftig mit Deutschlandchef Eduard Kostadinov und seinem Vize Walter Kuna zusammenarbeiten.



Evercore-CEO Ralph Schlosstein begrüßte seinen prominenten Neuzugang im Team und begründete die Personalie mit der Wichtigkeit des deutschen Marktes. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Uebbers Netzwerk das Kundengeschäft bereichern und Evercore beim Wachstum in Deutschland helfen werde.