Insolvenzanträge: Das ändert sich durch Corona

Doch war das Unternehmen nun ohnehin auf dem Weg in die Insolvenz? Oder hätte diese verhindert werden können, wäre nicht Corona als Brandbeschleuniger hinzubekommen? In Branchen wie dem Automotive-Bereich sei dies in Einzelfällen nur schwer zu trennen, räumt Rath ein. Meinungsverschiedenheiten mit entsprechenden Haftungsrisiken seien bei einigen Fällen vorprogrammiert.