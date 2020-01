Strafanzeige im Kontext Wirecard

FINANCE bestätigt einen Bericht aus der heute erschienenen Ausgabe des „Spiegel“, wonach unser Online-Chefredakteur Michael Hedtstück in der vergangenen Woche bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hat. Es geht um den Verdacht auf illegale Beschattung und Observierung seiner Person.



Im Zuge einer Berichterstattung der „Financial Times“ aus London war publik geworden, dass Michael Hedtstücks Name in einem Untersuchungsreport gelistet wird, der privaten Ermittlern dazu dienen sollte, ein vermeintliches Netzwerk aus Unternehmensinsidern des Dax-Konzerns Wirecard, Hedgefonds-Managern und Journalisten aufzudecken. Das Ziel dieser Gruppe sei es gewesen, den Aktienkurs von Wirecard zu belasten.



Der Report enthält sowohl etliche Namen von Zielpersonen der Untersuchungen als auch Vorschläge zu Ausspähpraktiken und Observierungen. Viele dieser Methoden sind in Deutschland illegal. Mit der Strafanzeige zielen Michael Hedtstück und der F.A.Z.-Fachverlag, in dem FINANCE erscheint, darauf ab, Klarheit zu erlangen, inwieweit illegale Ausspähpraktiken tatsächlich angewendet wurden und wie diese Operationen zustande gekommen sind.