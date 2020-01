FINANCE und die Causa Wirecard

Natürlich heißt das noch lange nicht, dass die dort erhobenen Vorwürfe auch zutreffen. Wie fast immer in solchen Fällen beschlossen wir, auf das Beurteilungsvermögen unserer Leser zu setzen. In Fällen wie diesen ist es ein besonderes Privileg, für eine so professionelle, kritische und gut ausgebildete Leserschaft zu schreiben, wie FINANCE sie hat. Und so beschrieb ich in meinem Artikel die wesentlichen Anschuldigungen Zatarras, verschwieg aber auch nicht den – Zitat – „undurchsichtigen Hintergrund“ dieses Hauses sowie die Tatsache, dass es möglich sei, dass Zatarras Hintermänner finanziell von dem Wirecard-Kurssturz profitiert haben könnten, was wir kurz darauf in einem weiteren Artikel noch einmal gesondert aufgriffen.