US-Rückschlag nährt M&A-Gerüchte um Bayer

Die Anleger schickten die Bayer-Aktie nach Bekanntwerden der Entscheidung am heutigen Donnerstagmorgen zunächst um rund 4,5 Prozent nach unten. Dort blieb sie auch bis zum späten Nachmittag. Mit einer Marktkapitalisierung von nur noch 52 Milliarden Euro ist der Konzern inzwischen weniger wert als Bayer bei der Übernahme im Juni 2018 für Monsanto bezahlt hatte. Damals legten die Leverkusener umgerechnet 64 Milliarden Euro auf den Tisch. Seit der Übernahme hat die Bayer-Aktie rund die Hälfte ihres Werts verloren. Der Börsenaufschwung der vergangenen Jahre ging an dem Papier komplett vorbei.



Bayer gehört inzwischen zu den mit Abstand am niedrigsten bewerteten Pharmakonzernen. Auch im Vergleich mit anderen Agrarkonzernen weist Bayer eine große Bewertungslücke auf. Investoren klagen nicht nur über die ungelösten Klagerisiken, sondern auch darüber, dass die Glyphosatprozesse das Management und den Konzern zu sehr in Anspruch nähmen und die Weiterentwicklung anderer Bereiche wie etwa Pharma darunter leide.