Bayer kauft sich mit fast 11 Milliarden Dollar frei

„Der Roundup-Vergleich ist für Bayer der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt, um eine lange Periode der Unsicherheit zu einem Ende zu bringen“, äußerte sich Bayer-CEO Werner Baumann erleichtert. Er sei im Vergleich mit den „erheblichen finanziellen Risiken“ eines fortgesetzten langjährigen Rechtsstreits sowie den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Unternehmensreputation wirtschaftlich sinnvoll, so Baumann weiter.



Mit dem jetzigen Schritt soll Bayer nach eigenen Aussagen gut drei Viertel aller Glyphosatverfahren zum Abschluss bringen, mit insgesamt 125.000 eingereichten und noch nicht eingereichten Klagen. Zuletzt hatte Bayer noch Klagen von etwas mehr als 50.000 Klägern kommuniziert.



US-Anwalt Kenneth Feinberg, der für Bayer als Schlichter in den Glyphosat-Fällen fungiert, sagte der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, dass seiner Erfahrung nach die noch offenen Fälle innerhalb weniger Monate in einen Vergleich münden. Die erzielte Einigung dürfte viele Kläger dazu bewegen, ebenfalls ein Abkommen anzustreben. Auch die Coronavirus-Pandemie spielt Bayer in die Karten, da die ausstehenden Kläger länger auf ein Gerichtsverfahren warten müssen, was ebenfalls eine gütliche Einigung begünstigen könnte. Mit Blick auf die Zahlungen dürften diese nach Einschätzung von Feinberg in einer Spanne zwischen 5.000 und 175.000 US-Dollar liegen.