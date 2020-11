Wie Peer Steinbrück die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung einschätzt

Auf die Staatsverschuldung angesprochen, sah der SPD-Politiker eine mögliche Erhöhung um 80 bis 85 Prozent gemessen am Bruttosozialprodukt für Deutschland als wenig problematisch an. „Das Problem ist die internationale Szene, wo viele Länder die magische Grenze von 100 Prozent teilweise deutlich überschreiten.“ Besorgt wies er innerhalb der Eurozone auf Spanien und Italien insbesondere mit Blick auf die faulen Kredite hin. Auch Carsten Brzeski macht sich auf kurze Sicht keine Sorgen. „Solange die Europäische Zentralbank am Markt ist und die Zinsen niedrig hält,“ so Brzeski. Dies könnte sich ändern, falls die Zinsen irgendwann wieder steigen sollten, wovon aber frühestens in der zweiten Hälfte des neuen Jahrzehnts zu rechnen sei, glaubt er.