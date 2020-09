Neue Enthüllungen des „Handelsblatts“ erhärten den Verdacht, dass der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek ein wichtiger Gehilfe der russischen Geheimdienste gewesen sein könnte. Wie die Zeitung am heutigen Montag berichtet, könnte Marsalek „eine Art Zahlungskurier“ gewesen sein und dafür gesorgt haben, Gelder an von Russland gesteuerte Milizen in Syrien, Libyen, der Ukraine und Afrika zu transferieren.



Dies wäre ein wichtiger Dienst für den Kreml gewesen, da Moskau offiziell bestreitet, dass die Milizen im Auftrag Russlands agieren. Die Zeitung zitiert „diplomatische Kreise“, die vermuten, dass Marsalek – sollte er diese Aufgaben tatsächlich übernommen haben – für den Kreml „besonders wertvoll“ und „ein Geheimnisträger erster Güte“ sei.