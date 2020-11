US-Wahl: Warum deutsche CFOs Joe Biden die Daumen drücken

Wenn in Deutschland die Nacht anbricht, wird es in den USA spannend: Die US-Bürger wählen nach vier Jahren mit Donald Trump an der Spitze ihren nächsten Präsidenten. Das Ergebnis wird die Finanzmärkte und die Wirtschaft weltweit bewegen. Auch in Deutschland warten daher viele Finanzchefs gebannt darauf, wer die Weltmacht USA in den kommenden Jahren führen wird.



Die meisten CFOs hierzulande hoffen auf einen Machtwechsel. Das zeigt eine FINANCE-Umfrage, bei der mehr als 80 Finanzchefs anonym die Frage beantwortet haben, welchen Ausgang sie sich für die US-Wahl wünschen. Das eindeutige Fazit: Rund 94 Prozent hoffen auf Joe Biden als Wahlsieger. Für Trump stimmte nur ein CFO, den übrigen ist der Ausgang der US-Wahl nach eigener Aussage egal.