Bafin nimmt N26 an die Leine

Gegenüber FINANCE begründete die Bafin ihren Schritt so: „Wegen weiterhin bestehender Mängel in der Geldwäscheprävention ergreifen wir nun weitere Maßnahmen. Wir erwarten von der Bank, dass sie insbesondere Mängel bei der Transaktionsüberwachung und bei der Identifizierung und Verifizierung von Kunden beseitigt.“ Dafür habe die Bafin N26 auch eine Frist gesetzt. Den Sonderbeauftragten betrachtet die Bafin als ihren „verlängerten Arm, um Fortschritte eng begleiten zu können“. Diesen Schritt ist die Bafin in der Geschichte des Finanzplatzes Deutschland erst ein einziges anderes Mal gegangen – im Jahr 2018 bei der Deutschen Bank. Und der Sonderbeauftragte agiert bei der Deutschen Bank immer noch.



Die Konfrontation kommt überraschend. Nach eigener Darstellung hatte sich N26 angeblich stark professionalisiert und auch gut mit der Bafin zusammengearbeitet. Nach der ersten Rüge hatte der Deutschlandchef des Fintechs berichtet, dass der Compliance-Bereich „stetig ausgebaut“ werde. Vor wenigen Monaten verkündete N26 zudem, dass man sich in eine Finanzholding umwandeln wird. Dadurch würde nun der gesamte Konzern von der Bafin überwacht und nicht mehr nur die N26 Bank. Mitgründer Maximilian Tayenthal berichtete in dem Zusammenhang, einen „offenen und vertrauensvollen Dialog mit den Aufsichtsbehörden“ zu führen.



Im Zuge der Umwandlung stehen dort in Kürze auch Managementwechsel an. Richard Groeneveld, seit April 2019 CFO der N26 Bank, wird offiziell Ende Juni gehen. Wenig später wird auch der bisherige N26-Bank-Chef Markus Gunter sein Amt übergeben – an Mitgründer Tayenthal.