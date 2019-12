BayernLB streicht Kapitalmarktgeschäft zusammen

Um dem „dauerhaften Niedrigzinsumfeld und den weiteren massiven Herausforderungen im Bankensektor“ zu begegnen, stehen auch in den anderen Bereichen der Bank Veränderungen an. Die DKB haben die Münchener zum Hauptwachstumsmotor auserkoren. Die Online-Bank soll die Zahl ihrer Kunden von heute gut 4 Millionen in den kommenden fünf Jahren auf rund 8 Millionen verdoppeln. Dafür kündigt die BayernLB massive Investitionen in die IT und Infrastruktur an. Rund 400 Millionen Euro hat die Bank in den kommenden fünf Jahren für Zukunfts- und Wachstumsinvestitionen geplant.



Darüber hinaus will die Bank im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung expandieren. Auch im klassischen Landesbankgeschäft könnte es zu Veränderungen kommen. Die Bank sei „offen für Gespräche, innerhalb des Sektors im Rahmen einer Arbeitsteilung Produktkompetenzen stärker zu bündeln“, teilt sie mit. Neben den IT-Investitionen und Umstrukturierungen sind zudem Kosteneinsparungen geplant. Auch in der Kernbank sollen deshalb Arbeitsplätze wegfallen. Wie viele ist noch offen.



Das Ziel ist aber bereits klar: Die BayernLB will 2024 bei einer harten Kernkapitalquote (CET-1-Ratio) von mindestens 14 Prozent eine Eigenkapitalrendite (RoE) vor Steuern von rund 8 Prozent erwirtschaften. Die Kernkapitalquote liegt bereits auf diesem Niveau, der RoE allerdings nur bei rund 5 Prozent – und das laut BayernLB ist zudem noch „wesentlich begünstigt durch positive Sondereffekte“.



antonia.koegler[at]finance-magazin.de