Commerzbank: Jobabbau trifft Firmenkundengeschäft hart

So teilte die Bank am Freitag Nachmittag mit, dass sie sich mit den Arbeitnehmergremien über den Abbau von 10.000 Stellen – ein Viertel ihres gesamten Personals – geeinigt hat. Dieser soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden und vor allem über Altersregelungen wie Altersteilzeit- und Vorruhestandsregelungen realisiert werden. Dazu habe man die Vorruhestandsregelung auf sieben Jahre ausgeweitet, hieß es. Wie viele Stellen allein über die Altersregelungen eingespart werden können, sei aktuell jedoch noch nicht abzusehen, wie ein Sprecher der Bank auf FINANCE-Anfrage erläutert.



Der ein oder andere Mitarbeiter dürfte womöglich auch an anderer Stelle in der Bank unterkommen. Geplant ist laut Bank im gleichen Zeitraum die Schaffung von 2.500 neuen Stellen. Mit diesen wollen die Gelben ihre Kosten für externe Dienstleister weiter senken. In den kommenden Monaten sollen die Details des Stellenabbaus in den einzelnen Konzernbereichen beraten und beschlossen werden.