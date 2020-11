Commerzbank: Kotzbauer soll Boekhout beerben

Die Commerzbank findet personell nicht zur Ruhe: Medienberichten zufolge soll Michael Kotzbauer Roland Boekhout an der Spitze des Firmenkundengeschäfts ablösen. Das berichtet die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ aus informierten Kreisen. Ein Insider bestätigte die Information gegenüber dem „Handelsblatt“.

Michael Kotzbauer ist ein eingesessener Commerzbanker, der seit 1990 für die gelbe Bank arbeitet. Derzeit leitet er als Bereichsvorstand der Mittelstandsbank die Region Mitte und Ost und treibt dort unter anderem die Digitalisierung voran: „Wir wollen der Innovator bei Trade Finance in Deutschland sein“, sagte er im August gegenüber FINANCE.

Bereits am Dienstag schrieb die „Wirtschaftswoche“, dass der bisherige Firmenkundenchef Boekhout von seinem Posten zurücktreten werde. Die Commerzbank wollte dies nicht kommentieren, doch es soll noch in dieser Woche Klarheit geben: Der Aufsichtsrat wird sich voraussichtlich in einer außerordentlichen Sitzung am Freitag mit der Personalie befassen.