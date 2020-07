Corona trifft Firmenkundengeschäft stärker als Finanzkrise

Das Problem ist, dass die deutschen Banken seit Jahren immer mehr Kredite ausreichen. Während die Geldhäuser ihre Kreditbücher zwischen 2013 und 2019 um 4 Prozent ausweiteten, ist die Wachstumsrate im Zeitraum von 2017 auf 2019 auf 6 Prozent gestiegen. Durch die Ausweitung der Kreditvolumina wollen die Banken Bain zufolge dem Margenverfall durch die Niedrigzinsen entgegen wirken. Das führt allerdings auch zu steigenden Risiken – was sich nun rächen könnte.

„Die hohe Abhängigkeit vieler deutscher Banken vom Kreditgeschäft wird in der Rezession zur Achillesferse“, sagt Bain-Partner Christian Graf. Zwar hätten die Institute im Firmenkundengeschäft den Anteil des Provisionsüberschusses an den Erträgen in den vergangenen Jahren steigern können. Doch mit 69 Prozent im zweiten Halbjahr 2019 sei der Zinsüberschuss in Deutschland unverändert der wichtigste Ertragsbringer geblieben.