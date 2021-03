Die Deutsche Bank baut ihren Vorstand um. Neuer Chef der Investmentbank und der Unternehmensbank wird der bisherige Transformationsvorstand Fabrizio Campelli. Über seine Berufung für diesen Job war in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden. Er übernimmt damit die beiden für Unternehmenskunden zentralen Bereiche vom Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing. Im Gegenzug wird der CEO sich künftig um das Thema Personalentwicklung und Immobilienmanagement kümmern. Sewings Vertrag wurde zudem bis April 2026 verlängert.



Campelli ist seit 2019 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Zuvor leitete er seit 2015 das Geschäft mit den Vermögenskunden der Bank. Der Manager mit britischem und italienischem Pass ist seit 2004 in verschiedenen Positionen für das Geldhaus tätig. Zuvor war bei dem Beratungsunternehmen McKinsey & Company tätig.



Dass Sewing die Investmentbank und die Unternehmensbank abgibt, dürfte für Zufriedenheit bei den Bankenaufsehern sorgen. Diese hatten in der Vergangenheit die Ämterhäufung beim Vorstandchef der Deutschen Bank kritisiert. Sewing hatte die beiden Ressorts 2019 selbst übernommen, als die Bank ihren Radikalumbau angekündigt hatte. In dem Zuge war die Unternehmensbank entstanden, das Investmentbanking sollte ordentlich gestutzt werden. Zudem hat die Bank damals entschieden, sich aus dem Aktienhandel zurückzuziehen.