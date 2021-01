Der Umbau betrifft nicht nur das Geschäft mit Unternehmenskunden. Konkret will die Commerzbank mittels eines Sparprogramms die Kosten im Jahr 2024 im Vergleich zu den erwarteten Zahlen für 2020 um 1,4 Milliarden Euro reduzieren. Das wäre eine Kosteneinsparung von 20 Prozent. Demgegenüber erwarten die Frankfurter – exklusive weiteren Wachstums in der polnischen MBank – weitgehend stabile Erträge.



Nach den Umbauten strebt die Commerzbank in vier Jahren eine Eigenkapitalrendite („RoTE“) von 6,5 bis 7 Prozent an. Bei den Restrukturierungsaufwendungen rechnet das Geldhaus mit 1,8 Milliarden Euro, die zur Hälfte schon verbucht sind und komplett aus Eigenmitteln finanziert werden sollen.



Commerzbank-Chef Knof plant vor allem im Filialgeschäft massive Einschnitte: Die Zahl der Standorte soll von aktuell 790 auf dann bundesweit 450 Filialen verringert werden. Damit einher geht ein Stellenabbau: Die Commerzbank will bis 2024 brutto rund 10.000 Vollzeitstellen abzubauen. In Deutschland betrifft dies jeden dritten Arbeitsplatz. Der MDax-Konzern werde „alles daransetzen, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern faire und – soweit möglich – sozialverträgliche Lösungen für den Stellenabbau“ zu vereinbaren. Es dürften harte Verhandlungen werden.