Firmenkundenchef Günter Tallner verlässt NordLB

Günter Tallner, Vorstand für das Firmenkundengeschäft und die Kapitalmarktbereiche der NordLB, wird die Bank Ende 2021 verlassen. Auf eigenen Wunsch hin wird er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich „anderen Interessen zuwenden“, gaben die Norddeutschen am gestrigen Dienstag bekannt.

Der 58-Jährige heuerte im Februar 2017 als Firmenkundenchef bei der NordLB an. Im Februar dieses Jahres übernahm Tallner zusätzlich die Verantwortung für das Kapitalmarktgeschäft und das Geschäftsgebiet Sachsen-Anhalt. In dieser Funktion löste er Hinrich Holm ab, der die Landesbank nach zehn Jahren verließ. In sein Portfolio fielen auch Spezialfinanzierungen für verschiedene Branchen. Dazu zählen kriselnde Schiffs- und Flugzeugfinanzierungen sowie der Bereich Structured Finance, wo die NordLB vor allem das Geschäft mit den erneuerbaren Energien bündelt.