HVB besetzt Monika Rast mit Gerhard Biasi nach

Die Hypovereinsbank (HVB) hat einen Nachfolger für Monika Rast gefunden: Wie die Unicredit-Tochter jetzt erst mitteilte, leitet Gerhard Biasi bereits seit Anfang Oktober den Geschäftsbereich Investment Banking Corporate Commercial Clients bei der Bank.



Biasi berichtet in seiner Funktion an den CEO des Corporate & Investment Banking der Unicredit, Richard Burton, sowie an Jan Kupfer, Vorstandsmitglied des CIB in Deutschland und Deputy Head des CIB der Unicredit. Monika Rast war – ebenfalls im Oktober – zur Leiterin des Bereichs Multinational Corporates bei der HVB ernannt worden.