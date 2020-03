NordLB will Kreditvermittlung ausbauen

Ob dies gelingt, hängt auch mit den Folgen des Coronavirus zusammen, dessen genaue wirtschaftliche Schäden bisher noch nicht zu beziffern sind. Eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2020 wollte die NordLB deswegen nicht abgeben.

Die Bank spürt jedoch schon erste Auswirkungen bei den Kunden. So habe es bereits Covenant-Brüche gegeben. Allerdings sei bisher noch keine Risikovorsorge wegen Corona gebildet worden, was darauf hindeutet, dass die finanzierenden Banken in den betroffenen Fällen eine Lösung für den Firmenkunden gefunden haben und die Eintrübungen bei der Qualität dieser Kredite nicht als dauerhaft eingeschätzt werden.

Die NordLB berichtet aber davon, dass ihre Kunden bereits mehr Liquidität nachfragen und um Tilgungsstundungen beziehungsweise –streckungen bitten. Die Bank machte auch deutlich, dass es zu einer Rating-Migration kommen könnte und es auch Kreditnehmer geben werde, die in schweres Fahrwasser geraten würden.

In welchem Ausmaß dies geschieht, dürfte auch davon abhängen, wie schnell die vor kurzem von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Hilfskredite bei den Unternehmen ankommen. Die NordLB machte deutlich, dass sie hier nur eine Durchleitefunktion an die Sparkassen habe, die die Kredite letztendlich auszahlen. Die Zahlungsunfähigkeit von Vapiano hat gezeigt, dass es dabei auf jeden Tag ankommt.