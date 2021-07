Unicredit gibt HVB mehr Freiheit

Um die Umsetzung seiner Strategie zu überwachen, übernimmt Orcel neben seinem Posten als Unicredit-CEO auch den Aufsichtsratsvorsitz der deutschen Tochter, wie die HVB bekannt gab. Mit Orcel, der Gianpaolo Allessandro ablöst, zieht auch die Unicredit-Chefstrategin Fiona Melrose in das zwölfköpfige Gremium ein. Allessandro bleibt als stellvertretender Vorsitzender Teil des Aufsichtsrates, während die „Transformations-Chefin“ der Unicredit, Finja Kütz, und Westeuropa-Chef Olivier Khayat aus dem Aufsichtsrat der HVB ausscheiden.



In der HypoVereinsbank, die seit 2005 zur italienischen Unicredit gehört, dürfte die neue Struktur positiv aufgenommen werden – zumal Orcel an dem bisherigen Führungspersonal festhält: Sowohl Deutschlandchef Michael Diederich als auch Firmenkundenchef Markus Beumer und Chef-Investmentbanker Jan Kupfer bleiben in ihren angestammten Rollen. Lediglich die Leitung des Privatkundengeschäfts soll neu besetzt werden: Der bisherige HVB-Privatkundenchef Jörg Frischholz wechselt zur NordLB.



Diederich wird fortan jedoch direkt an Konzern-CEO Orcel berichten anstatt wie bisher eine Ebene tiefer an Khayat.