Berater-News: Accenture, Robert Half, BDO

Accenture übernimmt Nachhaltigkeitsagentur Akzente

Accenture hat die Nachhaltigkeitsberatung Akzente übernommen, die Unternehmen bei der Integration von Nachhaltigkeitsthemen ins Kerngeschäft berät. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Akzente, das in München und Berlin rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, wird Teil von Accenture Sustainability Services. In diesem Bereich hat Accenture zuletzt auch die Übernahmen von Avieco in Großbritannien und Greenfish in Frankreich, Belgien und den Niederlanden bekanntgegeben.