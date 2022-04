Ein neues Beratungshaus mit dem Schwerpunkt Financial Advisory und CFO-Themen betritt den Markt: Ingo Weber, der Gründer und ehemalige Chef der Corporate-Finance-Beratung FAS, hat gemeinsam mit ehemaligen FAS-Mitarbeitern die PAS Financial Advisory AG an den Start gebracht. Das hat die Boutique vor wenigen Minuten bekanntgegeben.

PAS bezeichnet sich selbst als eines „der größten unabhängigen Beratungshäuser für alle Themenstellungen entlang der CFO-Agenda“. Mit rund 70 Mitarbeitern hat sie schon zum Start eine auch im Branchenvergleich nicht unerhebliche Größe. PAS ist in einem ähnlichen Geschäftsfeld wie die inzwischen zur Steuerberatungsgesellschaft WTS gehörende FAS tätig, was angesichts der personellen Konstellationen eine gewisse Brisanz enthält.