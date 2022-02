Berater-News: Alix Partners, Advyce, Duff & Phelps

Neue Managing Directors für Alix Partners

Das Beratungshaus Alix Partners hat vier neue Managing Directors (EMEA) berufen: Jochen Peppel (Bild oben links) und Fabion Piontek (rechts) kommen von Wettbewerbern. Peppel ist auf den Sektor Financial Services spezialisiert und kommt von Oliver Wyman, der Automotive-Experte Piontek war zuvor bei Porsche Consulting. Zwei neue Managing Directors kommen aus den eigenen Reihen: Stefan Duderstadt berät in der Financial Services Practice Unternehmen und Private-Equity-Gesellschaften bei M&A sowie Sparprogrammen. Veit Bütterlin wird Managing Director im Bereich Risk & Compliance.

In die DACH-Geschäftsleitung rücken fünf neue Mitglieder auf. Das Führungsteam ergänzen künftig Alban Baiker (Restrukturierung), Cornelia Bruehwiler (Retail), Thomas Cobet (Energie), Michael Tyroller (Finanzen) sowie Xing Zhou (Automotive- und Maschinenbau).