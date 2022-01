Big-Four-Analyse Consulting: PwC ist die neue Nummer 1

Unwichtige Beratungsprojekte werden verschoben, und gereist wird auch kaum noch: Auch im zweiten Jahr hat die Corona-Pandemie Beratungshäuser unter Druck gesetzt. Das gilt auch für die „Big Four“ KPMG, PwC, Deloitte und EY, die in den vergangenen Jahren ein schlagkräftiges Beratungsgeschäft aufgebaut haben, was ihnen lange ein starkes Wachstum bescherte – bis zum Ausbruch der Pandemie.

Bemerkenswert ist, wie unterschiedlich stark die Pandemie die Beratungsarme der unterschiedlichen Big-Four-Häuser getroffen hat. Corona hat das Ranking unter den vier Großen sogar komplett durcheinandergeworfen. Am erstaunlichsten ist die Entwicklung bei Deloitte und KPMG, zeigt die FINANCE-Analyse.