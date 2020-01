Falkensteg steigt ins Debt Advisory ein

Neue Aufgabe für Falkensteg: Die Restrukturierungsberatung mit Hauptsitz in Düsseldorf bietet nun auch Beratungen im Debt Advisory zu den Bereichen Refinanzierung, Amend & Extend sowie Rekapitalisierung an. Bislang lag der Beratungsschwerpunkt der Düsseldorfer in den Bereichen Corporate Finance/M&A, Restrukturierung, Insolvenzberatung und Real Estate.



„Die Unternehmensfinanzierung wird zunehmend komplexer und die traditionellen Banken sind nicht immer die erste Lösung“, kommentiert Falkensteg-Geschäftsführer Tillmann Peeters den Schritt in ein neues Geschäftsfeld.