Die Beratung PAS Financial Advisory holt zwei neue Partner an Bord. Wie FINANCE vorab erfahren hat, steigen Florian Dotzler und Matthias Seitz als neue Partner bei der Beratung ein. Mit den beiden Neuzugängen will PAS das Service-Portfolio für die CFO-Beratung ausbauen. Beide Partner kommen von Konkurrenten aus der Branche.