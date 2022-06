WTS verliert erneut großes Team an PAS Financial Advisory

Die Wanderbewegung von WTS in Richtung des neu gegründeten Rivalen PAS Financial Advisory geht weiter: Das erst im Frühjahr gegründete Beratungshaus holt sich ein 20-köpfiges Finance-Optimization-Team von WTS Advisory an Bord. Das Team rund um die beiden Partner Jürgen Diehm und Sebastian Braun wird mit Wirkung zum 1. Juli zu PAS wechseln.

Die beiden Partner stammen aus dem Hause FAS. Dieses Advisory-Haus wurde 2017 von der bis dato auf Steuerberatung spezialisierten Unternehmensberatung WTS übernommen. Durch diesen Deal wollte WTS den Bereich Financial Advisory ausbauen. Doch inzwischen scheint sich die alte FAS für WTS zu einem Problemfeld zu entwickeln.