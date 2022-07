ABN-Amro-CFO Brelik wechselt in die Leitung der Bethmann Bank

Umbau in der Chefetage: Bei der Bethmann Bank wird die Geschäftsleitung neu aufgestellt. Neu in der Leitung der Bank, die kurz vor der Fusion mit der niederländischen ABN Amro steht, ist die bisherige CFO von ABN Amro, Agnes Brelik. Teil der Geschäftsleitung ist auch Stefan Meine, der ehemalige Leiter des Firmenkundengeschäfts von ABN Amro in Deutschland, der nun neue Aufgaben bekommt. Zusammen mit ABN-Amro-Deutschland-Chef Hans Hanegraaf und Michael Pleske bilden sie die Geschäftsleitung – einen Vorstand gibt es nicht mehr. Diese Personalien bestätigte die Bethmann Bank auf FINANCE-Anfrage. Zuerst hatte die F.A.Z. darüber berichtet.

CFO Agnes Brelik kennt die Bethmann Bank

Agnes Brelik kennt Bethmann bereits, da sie von 2006 bis 2013 bei der Bank arbeitete. Anschließend wechselte sie zu ABN Amro und wurde im Jahr 2016 Finanzvorständin der Bank. Seit 2020 war Brelik als Generalbevollmächtigte bereits Teil der erweiterten Geschäftsleitung der Bethmann Bank und bereitete die Fusion mit der Muttergesellschaft vor. Künftig ist sie Produktchefin des Wealth Managements.

Stefan Meine, der seit November 2021 Teil der Geschäftsleitung ist, bekommt ein neues Aufgabenprofil. Er übergibt die Zuständigkeit als Produktchef an Brelik und ist künftig Kundenchef und Vertriebsleiter. Zusätzlich ist Meine als Vice Chairmen für die Betreuung von Großkunden der ABN Amro tätig.

Bethmann Bank nur noch deutsche Niederlassung von ABN Amro

Zuvor war Meine seit 2017 Deutschland-Chef des Firmenkundengeschäfts von ABN Amro. Diese Position wird nicht nachbesetzt, stattdessen werden die Zuständigkeiten auf die vier Bereichsleiter übertragen, die künftig an Hanegraaf berichten. Laut F.A.Z. sollen im Zuge der Verschmelzung mit ABN Amro Funktionen, die sich Bethmann bisher mit dem deutschen Firmenkundengeschäft von ABN Amro geteilt hat, gestrafft werden.

Nach der Fusion wird die Bethmann Bank nur noch als deutsche Niederlassung der niederländischen Bank und als Marke agieren. Durch die Abgabe der Banklizenz von Bethmann will die niederländische Muttergesellschaft einen hohen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr sparen. Bethmann wurde 2004 von der Hypovereinsbank an ABN Amro verkauft.

eva.brendel[at]finance-magazin.de