Sympathisch, unaufgeregt und überhaupt nicht zugeknöpft: So zeigt sich Eddy Henning im ersten Gespräch mit FINANCE. Dass er damit sehr gut zu seinem Arbeitgeber ING passt, die sich öffentlich entspannter präsentiert als manch deutsches Haus, hat Henning seit seinem Einstieg bei den Niederländern bewiesen. Seit 2018 ist er für die ING tätig, vor rund anderthalb Jahren brachte er sich nach FINANCE-Informationen als Nachfolger von Firmenkundenchef Joachim von Schorlemer in Stellung. Mit Erfolg: Seit Januar verantwortet er nun als Vorstandsmitglied das deutsche „Wholesale Banking“, in dem die ING ihr Firmenkundengeschäft zusammenfasst. Von Schorlemer agiert interimistisch als COO, der 64-Jährige verlässt die Bank aber Ende September. Sein Nachfolger tritt in große Fußstapfen.