Die HSBC bekommt Anfang Juli einen neuen Deutschlandchef: Michael Schleef, zurzeit verantwortlich für das Mittelstandsgeschäft der HSBC in Deutschland und Österreich, übernimmt die den CEO-Posten. Das teilte die britische Großbank am heutigen Montagnachmittag mit. In seiner jetzigen Position ist Schleef bereits Mitglied der erweiterten HSBC-Geschäftsführung. Die Verantwortung für das Mittelstandsgeschäft in Deutschland und in Österreich wird der Banker auch weiterhin innehaben.