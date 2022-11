Neue StanChart-Firmenkundenchefin kommt von der Deutschen Bank

Die Standard Chartered hat eine Firmenkundenchefin für den deutschsprachigen Raum berufen. Wie die Bank mitteilte, ist Sonia Wentzel die neue Leiterin Firmenkunden für die DACH-Region.

Seit dem heutigen 1. November übernimmt sie bei der Standard Chartered Bank in Frankfurt am Main als Managing Director die Leitung des Firmenkundenteams, das internationale und deutsche Konzerne und Unternehmen bei ihren Geschäfts- und Handelsbeziehungen in Asien, Afrika und dem Nahen Osten – den Kernmärkten der Standard Chartered Bank – mit Bankdienstleistungen unterstützt.

Wentzel bringt internationale Erfahrungen mit

Die neue Firmenkundenchefin Wentzel kommt von der Deutschen Bank, für die sie 18 Jahre lang tätig war. Geboren in Rio de Janeiro begann die Juristin ihren beruflichen Werdegang bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei und wechselte 2004 zur Deutschen Bank nach Frankfurt in den Bereich Global Banking Division.

Sie blickt auf eine internationale Karriere zurück: Über Stationen in Amsterdam, New York, Stuttgart und Buenos Aires führte ihr beruflicher Werdegang sie 2012 nach Singapur, 2016 dann nach Peking und Shanghai, wo sie zuletzt Tochtergesellschaften von Corporates aus Europa, den Amerikas und aus dem Asien-Pazifik-Raum in China betreute. Im September 2020 kehrte Sonia Wentzel zurück nach Deutschland, wo sie für die Deutsche Bank die Marktgebietsleitung Köln im Bereich Firmenkunden übernahm.

