Erneute Veränderungen in der Geschäftsführung der DWS: Der Chief Investment Officer, Stefan Kreuzkamp wird seine Aufgaben zum Jahresende abgeben. Wie die Tochter der Deutschen Bank mitteilte, wird der CIO die Fondsgesellschaft nach 24 Jahren verlassen.

Der scheidende CIO stieg zunächst als Portfoliomanager für Geldmarktfonds bei der DWS ein und war später als Leiter der Renten- und Geldmarktfondsgeschäfts sowie als Chief Investment Officer Europa tätig. In seiner derzeitigen Position ist Kreuzkamp Chief Investment Officer sowie Leiter der Division Investment. Damit ist der Manager verantwortlich für das Portfoliomanagement für alle aktiven und passiven sowie alternativen Anlagen der DWS.

Mit dem Ausscheiden von Kreuzkamp wird das Investmentgeschäft zur Chefsache, denn CEO Stefan Hoops übernimmt die Verantwortung und Leitung für die Investmenteinheit. Demnach werden die Führungskräfte unter Kreuzkamp zukünftig direkt an den DWS-Chef berichten.

Stefan Kreuzkamp gab bereits einige Aufgaben ab

Die Gründe für den Abgang von Kreuzkamp sind widersprüchlich: So heißt es zunächst in der Mitteilung, dass Kreuzkamp die DWS „in gegenseitigem Einvernehmen“ verlasse. Doch die DWS gibt auch an, dass der Investmentchef dem „Wunsch der Gesellschaft zugestimmt“ habe, seinen bis Anfang 2024 laufenden Vertrag vorzeitig zu beenden, „um Platz für das neue Management-Team zu machen“.

Nichtsdestotrotz findet Aufsichtsratschef Karl von Rohr dankende Worte für Kreuzkamp: „Stefan Kreuzkamp hat entscheidenden Anteil am Erfolg der DWS in den vergangenen Jahren, insbesondere seit dem Börsengang 2018. Wir danken ihm für seinen Beitrag, bedauern sein Ausscheiden und wünschen ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“

In den vergangenen Monaten hatte der scheidende CIO bereits einige seiner Aufgaben abgegeben: Björn Jesch ist seit September Globaler Chief Investment Officer der DWS und Fiona Bassett hat den neugeschaffenen Bereich Systematic Solutions and Implementation Platform übernommen. Darüber hinaus ist Vincenzo Vedda seitdem für das Ressort Active verantwortlich, worunter die Asset-Klassen Active Equity und Fixed Income fallen. Auch Jesch, Bassett und Vedda werden somit zukünftig an Hoops berichten.

Stefan Hoops ist seit Juni CEO der DWS

Hoops ist selbst erst seit Juni dieses Jahres CEO der DWS. Er wechselte von der Konzernmutter zur DWS, wo er zuletzt als Leiter der Unternehmensbank agierte. Er hatte die Position von Asoka Wöhrmann übernommen, den die Deutsche Bank geschasst hatte, nachdem die DWS im Sommer ins Visier von Greenwashing-Vorwürfen geraten war. Der konkrete Vorwurf lautete Kapitalanlagebetrug.

Mit den ESG-Problemen gab es weitere Veränderungen in der Führungsetage der DWS. Hoops holte im September André Bajorat als Digitalchef, ebenfalls von der Deutschen Bank, an Bord. Außerdem stiegen Karen Kuder als Chief Administrative Officer und Angela Maragkopoulou als Chief Operating Officer in den Vorstand der Gesellschaft ein.

Die Personalie rund um Kreuzkamp wird nicht die einzige Veränderung ab kommendem Jahr in der obersten Führungsriege der DWS bleiben. Auch wird der bisherige Amerikachef Mark Cullen die Fondsgesellschaft zum Jahresende verlassen und seine Aufgaben an den Vertriebschef Dirk Görgen übergeben.