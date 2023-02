Private Equity: Christian Figge geht von General Atlantic zu Armira

Neue Personalie in der Private-Equity-Branche: Der Manager Christian Figge wechselt zu Armira Growth, das hat er selbst auf „Linkedin“ bekanntgegeben. Er wird dort im Mai dieses Jahres als Managing Partner einsteigen. Armira ist eine Investmentholding mit Sitz in München, die sich eigenen Angaben nach an „etablierten, marktführenden und wachstumsstarken Unternehmen in Europa“ beteiligt.

Christian Figge war bei General Atlantic tätig

Christian Figge war Managing Director bei General Atlantic. Foto: General Atlantic Mit seiner neuen Position kehrte Figge seinem langjährigen Arbeitgeber General Atlantic den Rücken. Er war über zehn Jahre für den US-Finanzinvestor tätig, er startete dort seine Karriere bereits im September 2012. Im Januar 2018 wurde Figge zum Principal berufen und stieg anschließend zum Jahresanfang 2021 zum Managing Director auf.

Sein Amt bei General Atlantic legte der Private-Equity-Manager Ende Januar dieses Jahres nieder.

Bei Armira Growth wird Figge gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Florian Tappeiner zusammenarbeiten. Tappeiner stieg bereits im Oktober 2021 bei dem Private-Equity-Haus ein. Zuvor war er unter anderem mehr als zwei Jahre bei ProSiebenSat.1 tätig, wo Tappeiner im M&A-Bereich arbeitete und zum M&A-Chef aufstieg. Im September 2017 wurde er Co-CEO der Nucom-Gruppe, der E-Commerce-Sparte von ProSiebenSat.1. Dazu gehören als Joint Venture Internetplattformen wie Parship Elite, Verivox oder Flaconi.

General Atlantic stieg bei Nucom-Gruppe ein

Dort kreuzten sich die Wege der beiden Manager: 2018 stieg General Atlantic als Minderheitseigner bei der Digitalsparte ein, die zum Zeitpunkt des Einstiegs mit rund 1,8 Milliarden Euro bewertet wurde. Der Private-Equity-Investor hielt 28,4 Prozent an dem Joint Venture und brachte unter anderem in die Sparte die Vermittlungsplattform Aroundhome ein. Figge betreute zu der Zeit als Principal bei General Atlantic die Nucom-Gruppe.

Vor seiner Zeit bei General Atlantic war Figge nach seinem Studium bei der Strategieberatung LEK Consulting tätig und stieg anschließend seinem „Linkedin“-Profil zufolge als Associate bei der Private-Equity-Gesellschaft BC Partners ein.