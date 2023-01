Exit bei Main Capital Partners: Der auf die Software-Branche spezialisierte Private-Equity-Investor trennt sich von seinem Portfoliounternehmen Onventis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart wurde im Jahr 2000 gegründet und hat eine Software entwickelt, die den Einkaufsprozess für Unternehmen und Lieferanten effizienter gestalten soll.

Auf der Onventis-Plattform können Unternehmen ihre Einkaufsprozesse managen und zum Beispiel Bestellungen aufgeben, nach neuen Lieferanten suchen oder die ESG-Konformität ihrer Supply Chain überprüfen. Die Lösung richtet sich dabei vor allem an mittelständische Unternehmen. Zu den Kunden zählen nach eigenen Angaben unter anderem der Logistiker Kühne + Nagel, der Energiedienstleister Techem sowie der Anlagenbauer Gea.

Neuer Eigentümer von Onventis ist der Tech-Investor Keensight Capital, der auf Growth-Buy-outs in Europa fokussiert ist. Das Onventis-Management hat sich an der Transaktion rückbeteiligt und behält auch operativ die Zügel in der Hand. Der Money Multiple beim Exit kann sich dabei durchaus sehen lassen – und auch die Jahresbilanz 2022 von Main Capital ist alles andere als schlecht.