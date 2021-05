EY-Forensiker packt über Wirecard aus

Neues im Fall Wirecard und der Rolle von EY: Am gestrigen Donnerstag gab im Untersuchungsausschuss ein EY-Forensiker Einblicke in die Arbeit des Wirtschaftsprüfers beim Skandalunternehmen Wirecard. Laut dem Forensiker Christian Muth hätte es viele Warnhinweise gegeben, die auch an EY-Prüfer kommuniziert worden seien. Muth berichtete aber, dass Wirecard eine wichtige Sonderuntersuchung behindert habe.

Der Forensiker war im Herbst 2016 verantwortlicher Partner der Abteilung Betrugsermittlung und Compliance bei dem Big-Four-Haus. Genau in dieser Zeit will er erste Indizien gefunden haben, dass etwas bei Wirecard nicht stimmt, wie das „Handelsblatt“ aus dem Untersuchungsausschuss berichtet.