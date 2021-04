Wambach-Bericht: Vernichtendes Urteil für EY

In dem 90 Seiten langen Report wird insbesondere der Umgang mit dem TPA-Geschäft von Wirecard kritisiert, das aus heutiger Sicht den Kern des Betrugs bildete. TPA steht für Third Party Acquirer, also die Drittpartner, mit denen Wirecard Geschäft in Asien gemacht haben soll – das damit erwirtschaftete Vermögen sollte eigentlich auf Treuhandkonten liegen. Kurz vor der Insolvenz von Wirecard stellte sich allerdings heraus, dass 1,9 Milliarden Euro auf diesen Konten nicht existieren. Dass das Big-Four-Haus EY angeblich nicht gemerkt hat, dass mit diesem Geschäft etwas faul war, soll zum Teil an der schlampigen Arbeit von EY liegen, suggeriert der Bericht der Ermittler.



So heißt es im Bericht etwa, dass der Prüfer sich zwar intensiv mit den Arbeitspapieren des TPA-Geschäftsmodells und dessen Besonderheiten auseinandergesetzt haben soll, zitiert das „Handelsblatt“. Doch das sei nicht genug gewesen, und bei EY hätten eigentlich die Alarmglocken klingeln müssen. „Eine systematische Analyse der Betrugsindikatoren“ gemäß den Vorgaben des Instituts der Wirtschaftsprüfer „hätte unseres Erachtens bezogen auf das TPA-Geschäft zu einer erhöhten kritischen Grundhaltung und weiter gehenden Prüfungshandlungen führen müssen“, so Wambach. Stattdessen seien die erlangten unternehmensinternen Prüfungsnachweise „schwach“.



Wie die schludrige Arbeit im Detail aussah, erklärt Wambach anhand eines Beispiels. Es geht um die Prüfung des Guthabens auf den Treuhandkonten, die laut Wirecard bis Ende 2019 vom Treuhänder Citadelle in Singapur verwaltet wurden. Dabei fiel Wambach und seinem Team auf, dass die E-Mail-Adressen im Schriftverkehr mit Citadelle mehrfach gewechselt wurden. Auch wurden die Datumsbestätigungen vom englischen Format ins deutsche verändert. Zudem: „Die Saldenbestätigungen wiesen im Jahr 2016 mehrere Inkonsistenzen auf“, zitiert das „Handelsblatt“. EY sei dem laut dem Report nicht nachgegangen.