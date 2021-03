CFOs stehen vor Daten-Frühjahrsputz

Seit Jahren hören CFOs, dass die Digitalisierung ihre Arbeit revolutionieren wird. Es gibt viele oftmals beratergetriebene Buzzwords wie Künstliche Intelligenz, Robotics oder Machine Learning. Die Versprechungen: Vollautomatsierte Prozesse, Monatsberichte auf Knopfdruck. Doch die Realität sieht in vielen Unternehmen deutlich trister aus.



Deshalb hat FINANCE mit Beratern und CFOs gesprochen, um herauszufinden, was Finanzchefs und ihre Mitarbeiter im Jahr 2021 in Bezug auf die Digitalisierung tatsächlich angehen sollten – und viele von ihnen auch werden. Der Start in das laufende Jahr war deutlich von der Coronakrise geprägt. Entsprechend ist die Liquiditätsplanung deutlich in den Fokus gerückt.