Ein weiteres wichtiges Projekt für das IKS der Telekom ist „Dart“, kurz für Data Analytics and Real Time Alerts. In den Finanzsystemen der Telekom werden täglich tausende Buchungen vorgenommen. Das öffnet Tür und Tor für Betrugsversuche, etwa wenn ein unbefugter Mitarbeiter eines Lieferanten falsche Kontodaten an die Telekom übermittelt, um Geld auf sein Privatkonto umzuleiten („Payment Diversion“).



Solchen Betrügereien will der Telekommunikationskonzern einen Riegel vorschieben. „Dart“ analysiert Buchungen nun in Echtzeit und greift dabei auf eine SAP S/4 Hana Datenbank zurück, die IKS-Chef Bamberg als „sehr performant“ beschreibt.