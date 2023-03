Unternehmensberatung, Logistik, Kunststoffbranche und nun die Flugzeugindustrie: Diesen vielseitigen Karriereweg hat der Finanzspezialist Thomas Toepfer absolviert. Den derzeitigen Covestro-Finanzchef zieht es zu Airbus, wie der Flugzeugbauer mitteilte. Dort löst er Dominik Asam auf dem Posten des CFO ab. Asam ist seit Anfang März in gleicher Position für SAP aktiv.

Für Airbus endet mit der Berufung Toepfers eine lange CFO-Suche: Der bisherige Finanzchef Asam hatte seinen Weggang im Sommer 2022 angekündigt. „Dass sich die Suche mal über ein halbes Jahr erstrecken kann, kann vorkommen. Es ist aber nicht üblich“, schätzt ein Headhunter, der anonym bleiben will, die Situation ein. Toepfer wird indes erst zum 1. September zu Airbus wechseln. Bis zu seinem Amtsantritt wird der Franzose Xavier Tardy, CFO der Rüstungs- und Raumfahrt-Tochter Airbus Defence & Space, die CFO-Funktion übergangsweise ausüben. Der viertwertvollste Dax-Konzern muss sich also noch eine Weile gedulden. Mit Toepfer holt sich das Unternehmen einen breit aufgestellten Finanzexperten an Bord.