Airbus wirbt Covestro-CFO Thomas Toepfer ab

Es hat ein wenig gedauert, aber nun ist Airbus bei der Suche nach einem neuen CFO fündig geworden: Thomas Toepfer, derzeit noch Finanzchef von Covestro, wird in die Fußstapfen des Anfang März zu SAP wechselnden Dominik Asam treten.

Das gab der Flugzeugbauer am Mittwoch pünktlich am Vorabend seiner Jahrespressekonferenz 2022 bekannt. In etwas Geduld muss sich der in Dax und Cac 40 gelistete Konzern allerdings auch hier noch einmal üben: Toepfer wird dem Flugzeughersteller nämlich erst ab 1. September zur Verfügung stehen.

Xavier Tardy übernimmt als Interims-CFO

Für Asam, der nach rund vier Jahren bei Airbus am 7. März SAP-CFO Luka Mucic beerben wird, muss damit also eine Interimslösung her. Und die hat Airbus ebenfalls parat: Der Franzose Xavier Tardy, Finanzchef der Rüstungs- und Raumfahrt-Tochter Airbus Defence & Space, wird die Aufgabe interimistisch übernehmen.

Mit der Berufung Toepfers beendet Airbus eine rund sechsmonatige Hängepartie, denn Asams Abschied ist bereits seit Sommer vergangenen Jahres bekannt. Ein möglicher Grund dürfte in den einzigartigen Strukturen des von Frankreich und Deutschland dominierten Unternehmens zu suchen sein.

So war man bei Airbus bislang bemüht, bei der Besetzung von Vorstandsposten ein deutsch-französisches Gleichgewicht zu halten. Zwar soll nationaler Proporz bei der Berufung des neuen Finanzchefs offiziell keine Rolle mehr spielen. Mit dem Vorgang Vertraute hatten der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber allerdings klärt, dass dieser Umstand nach wie vor relevant gewesen sei.

Airbus holt mit Toepfer erneut branchenfremden CFO

Demnach sollte der Finanzchef dem bisherigen Usus folgend abermals aus Deutschland stammen. Ausländische Bewerber, die es dem Vernehmen nach nicht zuletzt aus dem angelsächsischen Raum gegeben haben soll, wären damit also automatisch durchs Raster gefallen.

Treu bleibt sich Airbus mit der Berufung Toepfers auch in einem weiteren wichtigen Detail: Einmal mehr handelt es sich um einen branchenfremden Topmanager. Toepfer, der vor seinem Wechsel zu Covestro im April 2018 unter anderem bei Kion und Karstadt CFO-Erfahrungen sammeln konnte, hat bis dato keinerlei Berührungspunkte mit der Flugzeug- und Rüstungsindustrie.

Dass dies freilich kein Nachteil sein muss, zeigt das Beispiel von Noch-Airbus-CFO Asam, der im April 2019 von Infineon zu Airbus kam: Unter seiner Ägide kam der Flugzeugbauer vergleichsweise gut durch die Coronakrise. So gelang es ihm in diesen anspruchsvollen Zeiten unter anderem, eine bestehende Kreditlinie von 5 auf 15 Milliarden Euro aufzustocken. Im März 2020 kürte ihn die FINANCE-Redaktion deshalb zu ihrem CFO des Monats.

CFO Asam hinterlässt bei Airbus gut bestelltes Haus

Dass Toepfer ein gut bestelltes Haus vorfindet, belegt auch der Blick auf das taufrische Zahlenwerk von Airbus für das zurückliegende Geschäftsjahr: Trotz anhaltender Probleme in den Lieferketten konnte der Konzern seinen Umsatz 2022 um 13 Prozent auf knapp 58,8 Milliarden Euro steigern. Das bereinigte Ebit legte um 16 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zu.

Airbus-CEO Guillaume Faury zeigt sich ob der Verpflichtung Toepfers jedenfalls erleichtert: „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Toepfer in dieser für das Unternehmen wichtigen Zeit als CFO zu Airbus stößt.“ Damit dürfte Faury insbesondere auf die von ihm angepeilte Rekordproduktion des A320 anspielen: Monatlich 75 Jets aus dieser Modellfamilie wird Airbus voraussichtlich ab 2026 herstellen. Dieses Ziel hat Airbus aufgrund der aktuellen Probleme in den Lieferketten nach hinten verschieben müssen, nachdem bislang von „Mitte der Dekade” die Rede war. Der designierte Finanzchef Toepfer wird die dafür benötigten Kapazitätserweiterungen finanziell absichern müssen.

Covestro noch ohne Nachfolger auf dem CFO-Posten

Noch gänzlich offen ist derweil, wer auf Toepfer bei Covestro nachfolgt. „Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet und wird diese zu gegebener Zeit bekanntgeben“, teilt Covestro diesbezüglich mit. Toepfers Vertrag bei dem ebenfalls im Dax-notierten Kunststoffhersteller wäre eigentlich noch bis zum 31. März 2026 gelaufen. In seiner Zeit als CFO stemmte Covestro unter anderem den größten Zukauf der Unternehmensgeschichte.