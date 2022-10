Darum müssen CFOs ihren Stuhl räumen

Personalwechsel auf Vorstandsebene werden häufig von großem öffentlichem Interesse begleitet. Das ist aus mindestens zwei Gründen nachvollziehbar. So lenken Top-Manager maßgeblich die Geschicke ihrer Unternehmen. Bei Entscheidungen spielen ihre idiosynkratischen Persönlichkeitseigenschaften sowie ihre individuellen Präferenzen und Erfahrungen eine bedeutsame Rolle. Ein Wechsel wird daher interessiert bis kritisch von allen Stakeholdern einer Organisation beäugt.

Der zweite Grund ist die natürliche Neugierde. Gerade das Schicksal von Personen, die im Rampenlicht stehen und zu denen Top-Manager heutzutage vermehrt zählen, ist von großem Interesse. Doch die Verweildauer von Managern in der CFO-Position ist in letzter Zeit mit aktuell knapp unter fünf Jahren immer kürzer geworden. Was sind die Gründe und Konsequenzen von CFO-Wechseln?