Kommt von VW: Holger Peters wird Skoda-CFO

Stühlerücken bei der VW-Tochter Skoda: Finanzvorstand Christian Schenk geht, auf ihn folgt zum 1. Juni Holger Peters nach. Peters ist derzeit noch als Generalbevollmächtigter bei der Volkswagen Bank, bei der ebenfalls ein Führungswechsel stattfindet, tätig. Schenk, der die CFO-Rolle erst seit eineinhalb Jahren innehatte, gibt den Posten aus persönlichen Gründen ab, wie das Magazin „Business Insider“ berichtete. Er soll im Volkswagen-Konzern neue Aufgaben übernehmen, wie Skoda am heutigen Mittwoch mitteilte.

Für Holger Peters, der die Ressorts Finanzen und IT von seinem Vorgänger übernimmt, wird es die erste Position als CFO sein ­– Führungserfahrung bringt der Manager aber durchaus in seinen neuen Job mit, auch den VW-Konzern kennt er gut. Seine Karriere hat Peters 1996 im Controlling der VW-Tochter Porsche begonnen. Dort stieg er bis zum Vice President Controlling auf. 2017 folgte der Wechsel zur Leasing-Tochter Porsche Financial Services, dort wurde er zunächst Teil der Geschäftsführung und ab 2018 CEO.

Schenk war nur eineinhalb Jahre CFO

2022 ging Peters dann zum VW-Konzern und leitete dort das Transformation Office. Im Februar dieses Jahres wechselte Peters dann zur Volkswagen Bank, wo er seitdem als Generalbevollmächtigter tätig ist. Diese Position wird Peters mit seinem Wechsel zu Skoda abtreten. Zudem hält Peters laut seinem „Linkedin“-Profil Aufsichtsratsmandate bei dem Chemieunternehmen Pfinder, bei der Volkswagen-Tochter Europcar Mobility Group und bei der Holdinggesellschaft von Europacar, der Green Mobilty Holding. Laut einer Mitteilung von Skoda wird Peters seinen Sitz als Aufsichtsratschef bei Europacar auch in seiner neuen Position beibehalten.

Peters‘ Vorgänger bei Skoda, Christian Schenk, hatte den Posten erst im Oktober 2021 übernommen, er war zuvor bei MAN sowie bei MAN Truck & Bus als CFO tätig gewesen. Welche Aufgaben Schenk nach im VW-Konzern, bei dem er bereits vor seiner Zeit bei MAN gearbeitet hatte, in Zukunft übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.