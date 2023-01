Wirecard: Die dunkle Seite des Jan Marsalek

Psychologen gehen davon aus, dass jeder Hundertste ein Psychopath ist. In den Managementetagen von Unternehmen liegt dieser Wert um das Sechs- bis Zehnfache höher. In der Wissenschaft ist der sogenannte „Unternehmens-Psychopath“ sogar ein eigener Persönlichkeitstypus. Dieser zeigt zwar ein geringeres Ausmaß an antisozialem Verhalten wie „Musterpsychopathen“ à la Hannibal Lector, ist aber dennoch alles andere als harmlos. Unternehmens-Psychopathen verfügen über kein Gewissen, sind nicht empathisch, und sie manipulieren.

War der frühere Wirecard-Vize Jan Marsalek – inzwischen untergetaucht und unter Umständen in den Händen russischer Geheimdienste – so ein Management-Psychopath? Seine vertraulichen Telegram-Chats, die FINANCE vorliegen, legen das nahe.